Введение санкций против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука может быть связано с попыткой украинских властей получить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Как сообщает PNK.TV, об этом говорится в статье fischundfleisch.

«Украина испытывает огромные трудности с получением необходимого количества вакцин, из-за чего начало вакцинации уже отложено как минимум на два месяца. Попытки политика Виктора Медведчука получить российскую вакцину Sputnik V для Украины или даже произвести ее в Украине в этой ситуации имели для него печальный исход: на политика были наложены санкции, телеканалы были закрыты и российские вакцины запрещены законом», — идет речь в материале.

Автор отмечает, что «нигде в мире вопрос вакцинации — или невакцинации — не подвергался таким политическим злоупотреблениям, как в Украине».

Как отмечает издание, пандемия коронавируса свирепствует по всему миру уже больше года. В нашей стране эпидемия достигла очередного пика, и почти все области находятся в красной зоне по уровню заболеваемости, которая, как и смертность, растет с каждым днем. Украинцы уже давно могли бы быть вакцинированными хорошей качественной вакциной «Спутник V», которая производилась бы в нашей стране, если бы украинские власти умерили свою гордыню и согласились бы на передачу технологии производства из России, о чем договорился председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук. Однако этого не произошло, и в нашу страну завозятся препараты сомнительного качества, которых в любом случае, на всех не хватит. Украинцы уверены, что власть поступила несправедливо по отношению к собственному народу, лишив их возможности быть здоровыми.

И это при том, что Греция признает российскую вакцину «Спутник V» в своем свидетельстве о вакцинации, что упростит российским туристам поездки и летний отпуск в этой стране. Посол Ирана в Москве Казем Джалали рассказал о намерении исламской республики стать хабом для производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на Ближнем Востоке. А Венгрия признала российский «Спутник V» самой эффективной и безопасной вакциной.