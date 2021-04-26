France Presse: Россия подает Украине сигнал отступить после введения Киевом санкций против близкого союзника Путина Виктора Медведчука

Российская сторона начала подавать Украине сигналы, которые призывают к отступлению, после применения санкций к оппозиционному политику Виктору Медведчуку. Как сообщает newsoneua.tv, об этом пишет автор статьи, опубликованной в France Presse.

«Россия подает Украине сигнал отступить, после того как Киев ввел санкции в отношении законодателя Виктора Медведчука и запретил три телеканала», — идет речь в материале.

Как напоминает издание, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.