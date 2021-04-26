Украинцам рассказали, чего ждать от погоды в мае

Главное: Появился прогноз погоды в Украине на май. Будет не очень жарко.

Детали: В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в грядущем мае. Ожидается, что будет не очень жарко.

Синоптики прогнозируют, что среднемесячная температура составит 15-18 градусов (в горах – плюс 11-13).

По словам экспертов, это примерно на полтора градуса выше средних температурных значений для этого месяца в нашей стране.

Ожидается, что осадки по стране будут в пределах нормы – 28-50 мм. Хуже будет в западных областях (62-89 мм) и Карпатах (134 мм).

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