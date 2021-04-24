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Новости > В Киево-Печерской лавре в день праздника Входа Господнего в Иерусалим состоится 8 литургий

В Киево-Печерской лавре в день праздника Входа Господнего в Иерусалим состоится 8 литургий

Александра Кудрявцева
24.04.21 15:50
307
В Киево-Печерской лавре в день праздника Входа Господнего в Иерусалим состоится 8 литургий
Главное: В Киево-Печерской лавре в день праздника Входа Господнего в Иерусалим, 25 апреля, состоится восемь Божественных литургий.
 
Детали: Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua.
 
Богослужения состоятся в: 06.30 — в Крестовоздвиженском храме; 07.00 — в Трапезном храме; 08.00 — в храме в честь иконы «Живоносный источник»; 08.00 — в Успенском соборе; 08.40 — в храме Рождества Богородицы; 08.00 — в храме в честь иконы «Всех скорбящих Радость»; 09.15 — в Аннозачатьевском храме; 09.40 — в храме в честь преподобного Сергия Радонежского.
 
Освящение вербы состоится после литургий в Трапезном храме и в Успенском соборе, а также на площади перед Успенским собором с 12.00 до 16.00.
 
Вечернее богослужение начнется сегодня, 24 апреля, в 16.30 — в Трапезном храме и в 17.00 — в Успенском соборе.
 
*** Торжественный Вход Господень в Иерусалим описывают все четыре евангелиста, это одно из главных событий последних дней земной жизни Иисуса Христа.
 
Вход в Иерусалим незадолго до иудейского праздника Пасхи предшествовал Его Страстям и был исполнением древних пророчеств о пришествии в мир Спасителя.
 
«Осанна! Благословен Грядущий во имя Господне, Царь Израилев!»
 
Такими возгласами жители Иерусалима приветствовали вхождение Иисуса Христа в город.
 
Устилая Ему дорогу своей одеждой и пальмовыми ветвями, народ верил, что встречает долгожданного Мессию, освободителя израильтян от власти римского кесаря.
 
Этот праздник называется еще Вербным воскресением. В этот день с давних пор, по традиции, приходили в церковь на богослужение с цветущими веточками вербы — в память о том, как евреи принесли зеленые пальмовые ветви, встречая Спасителя мира и Бога, торжественно въезжающего в Иерусалим.
 
В тему: В сети доступен текст службы Вербного воскресенья — Входа Господня в Иерусалим.
 

Тэги: Киево-Печерская Лавра, УПЦ, вербное воскресенье

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