В Киево-Печерской лавре в день праздника Входа Господнего в Иерусалим состоится 8 литургий

Главное: В Киево-Печерской лавре в день праздника Входа Господнего в Иерусалим, 25 апреля, состоится восемь Божественных литургий.

Богослужения состоятся в: 06.30 — в Крестовоздвиженском храме; 07.00 — в Трапезном храме; 08.00 — в храме в честь иконы «Живоносный источник»; 08.00 — в Успенском соборе; 08.40 — в храме Рождества Богородицы; 08.00 — в храме в честь иконы «Всех скорбящих Радость»; 09.15 — в Аннозачатьевском храме; 09.40 — в храме в честь преподобного Сергия Радонежского.

Освящение вербы состоится после литургий в Трапезном храме и в Успенском соборе, а также на площади перед Успенским собором с 12.00 до 16.00.

Вечернее богослужение начнется сегодня, 24 апреля, в 16.30 — в Трапезном храме и в 17.00 — в Успенском соборе.

*** Торжественный Вход Господень в Иерусалим описывают все четыре евангелиста, это одно из главных событий последних дней земной жизни Иисуса Христа.

Вход в Иерусалим незадолго до иудейского праздника Пасхи предшествовал Его Страстям и был исполнением древних пророчеств о пришествии в мир Спасителя.

«Осанна! Благословен Грядущий во имя Господне, Царь Израилев!»

Такими возгласами жители Иерусалима приветствовали вхождение Иисуса Христа в город.

Устилая Ему дорогу своей одеждой и пальмовыми ветвями, народ верил, что встречает долгожданного Мессию, освободителя израильтян от власти римского кесаря.

Этот праздник называется еще Вербным воскресением. В этот день с давних пор, по традиции, приходили в церковь на богослужение с цветущими веточками вербы — в память о том, как евреи принесли зеленые пальмовые ветви, встречая Спасителя мира и Бога, торжественно въезжающего в Иерусалим.