Стало известно, сколько воздуха осталось на терпящей бедствие индонезийской подлодке

Главное: Запаса воздуха на подлодке, которая исчезла около Бали, хватит на 72 часа. Поисковая операция продолжается.

Детали: Запаса кислорода на подводной лодке Военно-морских сил Индонезии, которая пропала возле острова Бали, хватит на три дня. Об этом пишет CNA

На месте исчезновения субмарины обнаружили нефтяные пятна, что может говорить о поломке топливного бака.

Военно-морской флот продолжает поиски подводной лодки KRI Nanggala 40, на борту которой находится 53 человека. Запасов кислорода субмарины хватит на 72 часа, то есть они закончатся утром в субботу.

«Мы настроены оптимистично, надеемся на лучшее», — сказал министр обороны Прабово Субианто.

Кроме того, на месте исчезновения подложки обнаружили пятна нефти. По словам главы военно-морского флота адмирала Юдо Маргона это может означать, что на субмарине поврежден бак с топливом. Второй причиной появления пятен могло стать то, что экипаж решил слить нефть, в надежде облегчить подводную лодку.

Всего в поисковой операции задействовано 21 судно, пять самолетов и две подводные лодки. Поисковая группа обнаружила магнитный объект, плавающий на глубине от 50 до 100 метров. На данный момент военно-морское судно собирается его забрать, есть вероятность, что это — часть подводной лодки.

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