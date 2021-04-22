Оккупанты устроили полномасштабные учения на украинской территории

Главное: Российские оккупационные войска устроили масштабные военные учения в Крыму. Для участия в них на украинскую территорию прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Детали: В оккупированном Крыму начались масштабные военные учения Вооруженных сил России. Как сообщает «Интерфакс», в активной фазе учений принимают участие более 10 тыс. военнослужащих, задействовано 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения Черноморского флота и Каспийской флотилии.

22 апреля в Крым на активную фазу учений прилетел министр обороны России Сергей Шойгу.

В тему: 7 апреля 2021 года Вооруженные силы России начали контрольную проверку боеготовности своей армии, в рамках которой в апреле планируется провести более 4 тыс. учений.