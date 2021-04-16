Санкции СНБО и Зеленского – это пиар-акция, отвлекающая от провала вакцинации и проблем «Большого строительства», – журналисты

Санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенные в силу президентом Владимиром Зеленским — это пиар-акция, которая носит избирательный характер и призвана отвлечь от провала вакцинации и проблем «Большого строительства», считают журналисты телеканала «Прямой».

Как сообщает «Телеграф», по их мнению, «создается впечатление, что Президент сильно ностальгирует по кварталовским временам, когда его команда еженедельно представляла в телеэфире новые выпуски с политическими пародиями. И первое, чем Президент Зеленский на фоне позорной истории с „Большим строительством“ и провалом „вакцинации“ решил покорить электорат — это продемонстрировать, что ему „не слабо“ И тут на Банковой нашли замечательный механизм поднятия собственного рейтинга без особых последствий. Введение санкций на любой вкус».

Также журналисты обращают внимание на явную непоследовательность решений СНБО. Например, почему СНБО ввел санкции против телеканалов «112 Украина», «Ньюзван» и «ЗИК», но оставил работать телеканал «НАШ»:

«Самое интересное, что санкции по телеканалу „НАШ“ были еще в марте 2019 года. Пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на несколько компаний. И там в одном из приложений под номером 183 является некая кипрская контора Demosena Investments. Этой Demosenи принадлежит украинская компания „Наша Прага“, а „Наша Прага“ является одним из владельцев телеканала „НАШ“. И „Наша Прага“, и Demosena принадлежат Владимиру Мураеву, это отец бывшего нардепа Евгения Мураева, которого считают типа владельцем канала НАШ. То есть санкции против основателей телеканала НАШ были готовы еще два года назад, и Зеленскому достаточно было их просто реализовать. Или эти санкции до сих пор действующие? А если действующие, то почему никак не реализованы? Как такое возможно? То есть какой-то юридический сюр» — отмечают журналисты.

Примечательно еще то, что Зеленский начал вводить в украинское законодательство новые термины, которых до сих пор в нем не было, например, термин «экономический терроризм». На основе чего им как главой СНБО были введены санкций против контрабандистов. Но по словам юристов, в таких действиях президента и СНБО просматривается абсолютно вольная трактовка закона:

«У нас контрабанда уже давно не является уголовно наказуемым преступлением. У нас она была декриминализована. У нас только остается определенная группа товаров, подпадающих под криминал, а по тем товарам, к которым применили санкции (это табак, алкоголь), по ним уголовной ответственности нет, есть только административная. То есть применяются санкции, во-первых, без решения суда, во-вторых, в отношении деяния, которое вообще не является преступлением, а, в-третьих, к гражданам Украины, а может быть только в случае причастности к терроризму» — считает управляющий партнер АО «Радзиевский и партнеры» Юрий Радзиевский.

Также напомним, что адвокат, кандидат юридических наук Василий Сметана заявлял, что санкции не могут применяться к украинским предприятиям и гражданам Украины без решения суда