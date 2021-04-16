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Новости > Эксперты попытались угадать будущего победителя Лиги Европы

Эксперты попытались угадать будущего победителя Лиги Европы

Александр Панько
16.04.21 09:48
420
Эксперты попытались угадать будущего победителя Лиги Европы

Главное: Определились полуфиналисты Лиги Европы. Фаворитом назван «Манчестер Юнайтед».

Детали: Определились участники полуфиналов Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ромой», а «Вильярреал» сразится с «Арсеналом».

Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill попытались угадать, кто станет победителем турнира.

Явным фаворитом называют «Манчестер Юнайтед», на который ставят 2,1 к 1.

Далее по ранжиру идут: «Арсенал» (4 к 1), «Вильярреал» (5 к 1) и «Рома» (6 к 1).

Полуфиналы пройдут 29 апреля и 6 мая, а финал будет сыгран 26 мая в польском Гданське.

Лига Европы

В тему: Эксперты предрекли будущего победителя Лиги чемпионов.

Тэги: футбол, Лига Европы, спорт, Манчестер Юнайтед

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