COVID-19 в Украине наступает: обновлен антирекорд смертности

Главное: Жертвами коронавируса в Украине стали 433 человека. Выявлено еще 19 893 больных.

Детали: Ситуация с COVID-19 в Украине усугубляется. Данные на пятницу, 2 апреля, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что выявили еще 19 893 больных. Среди заболевших 834 ребенка и 484 медработника. Госпитализировали 5 040 людей, а выздоровели 10 287 зараженных.

Проведено 128 727 тестов: методом ПЦР – 58 944, методом ИФА – 22 564, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 47 219.

Наибольший прирост больных фиксировали во Львовской (1 668), Одесской (1 608), Харьковской (1 494), Хмельницкой (1 351) и Днепропетровской (1 178) областях. В Киеве заразились 1 164 человека.

Жертвами заразы стали 433 пациента. Это новый антирекорд. С начала пандемии умерло 33 679 больных.

За все время заболели 1 711 630 людей, а выздоровели 1 333 370 человек.

В тему: В Украине зафиксирован резкий всплеск COVID-19.