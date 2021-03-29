Матч Украина – Казахстан оказался под угрозой срыва. У соперника вспышка коронавируса

Главное: В составе сборной Казахстана по футболу зафиксирована вспышка коронавируса. Сейчас не понятно, кто полетит в Киев на матч с Украиной, а кто будет изолирован.

Детали: Несколько человек из штаба сборной Казахстана по футболу, которая является следующим соперником Украины в отборе на ЧМ-2022, заразились коронавирусом. Об этом сообщил журналист и инсайдер Айдын Кожахмет.



«Несколько человек из штаба сборной Казахстана заразились коронавирусом. В частности, речь идет о тренере Сергее Калюбине и администраторе команды Максиме Шауберте», – отметил он.



Теперь не известно, кто поедет в Киев, а кто будет изолирован, ведь с заболевшими контактировали и другие члены тренерского штаба, административного персонала, а также игроки.

Отметим, что матч Украина — Казахстан должен состояться в Киеве 31 марта, начало в 21:45.

В тему: Накануне сборная Украины не сумела дома обыграть Финляндию, упустив победу на последних минутах — ничья 1:1.