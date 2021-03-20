Предстоятель УПЦ рассказал, какой пост полезный для человека

Главное: Бог любит, когда человек постится, когда пытается оторваться от зла ​​и стремиться к добру. Пост полезен для человека, но должно быть разумным и посыльным.

Предстоятель отметил, что пост является теми двумя крыльями, с помощью которых «человек взлетает над земным, греховным и достигает Неба».

Блаженнейший владыка вспомнил историю о юноше, которому вера и соблюдение строгого поста помогли освободиться из плена.

«Бог любит, когда человек постится, когда пытается оторваться от зла ​​и стремиться к добру. Пост полезен для человека, но должен быть разумным и посыльным. Умный пост — это значит, что человек должен подбирать для себя ту постную пищу, которая ему подходит... А посильный пост — это значит, что надо выбирать для себя ту меру поста, которая человеку под силу», — отметил Предстоятел УПЦ

По словам архипастыря, у каждого человека есть своя мера поста. Кто-то в течение 40 дней Великого поста ничего не принимает, кроме просфоры и воды, кто-то ест каждый день, но понемногу, а другому нужно есть три раза в день.

«Мера поста для человека должна быть такой, чтобы от поста он не стал больным. Если пост меня сделает нетрудоспособным, то это не умный и посильный пост. Этот пост вреден для человека», — добавил владыка.

Предстоятель УПЦ отметил, что старательный пост, даже если он не строгий, укрепляет человека, делает благородным и приближает к Богу.

«Пусть Господь помогает нам разумно и посильно поститься, пусть даст нам решимость и мужество сохранять пост, — и мы станем лучше. Пусть Бог благословит всех нас», — пожелал Блаженнейшеий Митрополит Онуфрий