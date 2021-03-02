Еще одна несовершеннолетняя девочка наглоталась таблеток в Ровно

Главное: Несовершеннолетняя девочка отравилась большим количеством «Парацетамола» в Ровно. По предварительным данным, в соцсетях она не участвовала.

Детали: В Ровно 11-летняя девочка выпила 40 таблеток «Парацетамола». Как сообщает Отдел коммуникации полиции Ровенской области, это произошло вечером 28 февраля.

Как предварительно установила ювенальная превенция, причиной такого поступка стали недоразумения на бытовой почве. При этом в семье конфликтов не возникало, в каких-либо группах в соцсетях девочка не участвовала.

Сейчас она находится в реанимации. По словам медиков, ее состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет.

Начато уголовное производство по статье о доведении лица до покушения на самоубийство, совершенное в отношении несовершеннолетнего.

В тему: 16 февраля 2021 года в академическом лицее «Гармония» в Боярке Киевской области две семиклассницы отравились медицинским препаратом «Дротаверин». По данным следствия, они приняли в помещении школы по 40 таблеток каждая, руководствуясь рецептом из соцсетей. Одна из них умерла в больнице.

На следующий день две восьмиклассницы попали в больницу после того, как в школе приняли по 10 таблеток «Дротаверина». Их удалось спасти. По данным правоохранителей, таким образом они хотели привлечь внимание родителей, увидев сюжет из Боярки.

18 февраля в киевскую детскую больницу «Охматдет» доставили 15-летнего школьника, наглотавшегося таблеток.

24 февраля 2021 года в Донецкой области в городе Доброполье 15-летняя школьница не хотела идти на занятия и наглоталась таблеток из домашней аптечки. После этого вместо школы она попала в больницу с отравлением.