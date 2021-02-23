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Новости > Ученый рассказал, какой человеческий орган является главной мишенью нового штамма коронавируса

Ученый рассказал, какой человеческий орган является главной мишенью нового штамма коронавируса

Агата Кловская
23.02.21 16:19
1023
Ученый рассказал, какой человеческий орган является главной мишенью нового штамма коронавируса

Главное: Новый штамм коронавируса демонстрирует свое смертельное действие, оседая непосредственно в сердце и вызывая воспаление сердечной мышцы (миокардит). Сердечная недостаточность была выявлена у 7-10% госпитализированных пациентов.

Детали: Профессор медицины, турецкий врач-кардиолог Фарук Джингьоз заявил, что мутировавший коронавирус поражает не только и не столько легкие, сколько сердце. Об этом сообщает CNN Türk.

По словам врача, целевым органом коронавируса является сердце, хотя первой точкой поражения мутировавшего коронавируса становятся легкие.

Фарук Джингьоз отметил, что почти у всех пациентов поражаются легкие, появляются симптомы пневмонии и плеврита. У пациентов с тяжелым поражением легких вследствие болезни, передаваемой вирусом, усиливается дыхательная недостаточность, и пациента подключают к аппарату искусственного дыхания.

«Было обнаружено, что легкие является не органом-мишенью, а органом-хозяином. Рецепторы, где вирус встраивается и закрепляется в теле, находятся не только в легких, но и в сердце, внутренней стенке сосудов, тонком кишечнике, почках и нервных клетках», — сказал ученый.

Джингьоз пояснил, что коронавирус демонстрирует свое смертельное действие, оседая непосредственно в сердце, а токсичные остатки вызывают функциональную слабость, угнетают сердце. В результате действия вируса возникает воспаление сердечной мышцы (миокардит).

«Из-за действия вируса сердечная мышца отекает, и организм не может обеспечивать эффективный для работы кровяного давления. В результате развивается сердечная недостаточность», — сказал профессор, добавив, что сердечная недостаточность была выявлена ​​у 7-12% госпитализированных пациентов.

В тему: По словам медиков, людям, переболевшим коронавирусом, вакцинироваться не нужно. Вакцинацию нужно начать с граждан, которые находятся в группе риска.

Тэги: общество, здоровье, сердце, новости Украины, коронавирус

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