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Новости > Эксперт о санкциях против Медведчука: Народ не будет уважать власть, которая нарушает закон

Эксперт о санкциях против Медведчука: Народ не будет уважать власть, которая нарушает закон

Автор: «Фраза»
23.02.21 14:11
119
Эксперт о санкциях против Медведчука: Народ не будет уважать власть, которая нарушает закон

«Есть хорошее высказывание Генриха Гейне о том, что «не быть подчинённым никакому закону значит быть лишённым самой спасительной защиты». Так политический эксперт Елена Броницкая прокомментировала указ президента Владимира Зеленского, который ввел в действие решение СНБО о санкциях в адрес главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Как сообщает ForUm, об этом Броницкая написала в колонке для издания «Капитал».

«Зеленский продолжает загонять себя в тупик. Ему явно понравилось сводить счеты — без суда, без следствия, без каких-либо доказательств. Издаём указ — и красота! Юридическая сторона вопроса — по боку. Прямое нарушение закона, не разрешающего применять санкции к гражданам Украины и к юридическим лицам, зарегистрированным по украинскому законодательству — не волнует!» — возмутилась политический эксперт.

«Есть хорошее высказывание Генриха Гейне о том, что „не быть подчинённым никакому закону — значит быть лишённым самой спасительной защиты. Ибо законы должны нас защищать не только от других, но и от себя самих“. Нет, не слышали!» — процитировала она знаменитого немецкого поэта.

Броницкая предупредила, что народ не будет уважать власть, которая пренебрегает законами.

«Вот и копает „зелёная власть“ под себя: чем дальше — тем глубже. По сути, совершает политическое самоубийство, потому как народ, наблюдая как Зеленский и Ко плюют на закон, не будет уважать такую власть. А главное — граждане Украины, видя, как эта власть сама подрывает собственную легитимность, ничем не отличаясь от бандитов из подворотни, будет относиться к „зеленым“ точно так же. Как к бандитам из подворотни», — отметила эксперт.

Вместе с тем Броницкая напомнила, что США включили Медведчука в санкционный список еще в 2014 году, но за это время оппозиционный политик только увеличил свое влияние и провел в Верховную Раду вторую по величине депутатскую фракцию.

«Да и навредить Медведчуку, объявив против него санкции, никак не получится. Америка уже вносила его в санкционный список 7 лет назад. Добились с точностью наоборот. За это время своё влияние Виктор Медведчук только нарастил. „Корреспондент“, „Фокус“, даже „Новое время“ — все политические рейтинги показывают, что он в ТОП-5 самых влиятельных украинцев. И в Верховной Раде у него вторая по величине фракция», — аргументировала эксперт.

Броницкая уточнила, что по соцопросам «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука сегодня занимает первое место, в то время как партия «Слуга народа» только третья.

«Сегодня ОПЗЖ Медведчука на первом месте и рейтинги постоянно растут. Даже после этого дикого решения Зеленского отключить телеканалы „112 Украина“, NewsOne и ZIK ОПЗЖ продолжает лидировать в соцопросах, тогда как у „слуг“ Зеленского только 3-е место», — подчеркнула эксперт.

«Медведчук и до этого устраивал Зеленскому и Ко Сталинград (в частности, на местных выборах, где „слуги“ пролетели как Верещук над Киевом), а теперь разгром будет окончательным. Запасаемся попкорном», — заключила политический эксперт Елена Броницкая.

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