Чем больше, тем лучше? Гейтс намекнул, что двух прививок от коронавируса может быть недостаточно

Главное: Известный американский бизнесмен Билл Гейтс, которого теории заговора связывают с пандемией коронавируса с целью заработать на вакцинации, не исключил необходимости делать третью прививку.

Детали: Американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс сообщил, что в связи с появлением все новых штаммов коронавирусной инфекции американцам может понадобиться третья доза вакцины. «Сейчас идет обсуждение, нужно ли нам просто добиться очень высокого охвата текущей вакциной, или нам нужна точно такая же третья доза, или же нам нужна модифицированная вакцина», — заявил он в интервью CBS News.

При этом бизнесмен не исключил, что пока новые штаммы коронавируса доберутся до США, в мире появится усовершенствованная вакцина.

Отметим, что существующие на сегодняшний день вакцины от коронавируса полноценно раскрывают свой потенциал после двух прививок, сделанных с разницей в одну-полторы недели.

Справка: Сторонники теории заговора обвиняет Билла Гейтса в том, что это именно он устроил пандемию коронавируса. Подробнее о том, с чем это связано, читайте здесь.

В тему: В начале 2021 года перуанские судьи обвинили Билла Гейтса, Джорджа Сороса и Рокфеллеров в создании пандемии COVID-19.

В конце января основатель Microsoft выступил с критикой теорий заговора о вакцинации против коронавируса. По его мнению, распространение недостоверных фактов о вакцинации может продлить эпидемию COVID-19.

Напомним: В начале октября 2020 года Фонд Билла и Мелинды Гейтс приступил к массовому производству вакцин от коронавируса.

Спустя несколько дней Билл Гейтс призвал обеспечить мир вакцинами. По словам миллиардера, они спасут планету от коронавируса.

20 ноября Гейтс предупредил весь мир «об очень сложной зиме» из-за COVID-19.

В конце января 2021 года он призвал готовиться к новым пандемиям и воспринимать их так же серьезно, как потенциальный военный конфликт.

При этом он выразил потрясение количеством теорий заговора вокруг его участия в пандемии коронавируса. Он назвал их «безумными» и «злыми».