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Новости > Жесть в России: мужчина закопал полуживого отца в огороде

Жесть в России: мужчина закопал полуживого отца в огороде

Агата Кловская
16.02.21 12:30
718
Жесть в России: мужчина закопал полуживого отца в огороде

Главное: В России мужчина закопал еще живого отца, думая, что убил его. Появились подробности преступления.

Детали: Жуткое преступление произошло в России. Инцидент случился в деревне Озерка Омской области.

Правоохранители говорят, что тут 54-летний местный житель ударил по голове своего 80-летнего отца и, думая, что убил его, зарыл тело в огороде.

Причиной ссоры стал алкоголь, который не поделили отец и сын.

В холодной земле пенсионер скончался от переохлаждения.

Убийцу задержали. Его ждет суд.

В тему: в России решили заранее вычислять будущих преступников среди школьников.

Тэги: убийство, Россия, мир, криминал

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