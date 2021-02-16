Жесть в России: мужчина закопал полуживого отца в огороде

Главное: В России мужчина закопал еще живого отца, думая, что убил его. Появились подробности преступления.
Детали: Жуткое преступление произошло в России. Инцидент случился в деревне Озерка Омской области.
Правоохранители говорят, что тут 54-летний местный житель ударил по голове своего 80-летнего отца и, думая, что убил его, зарыл тело в огороде.
Причиной ссоры стал алкоголь, который не поделили отец и сын.
В холодной земле пенсионер скончался от переохлаждения.
Убийцу задержали. Его ждет суд.
В тему: в России решили заранее вычислять будущих преступников среди школьников.