В Польше вооруженные грузины напали на украинцев

Главное: В Польше грузины напали на украинцев. Есть пострадавшие.
Детали: Кровавый инцидент произошел в Польше. Тут четверо граждан Грузии напали на трех украинцев.
Как передает «Польское радио», грузины порезали наших соотечественников ножами.
ЧП произошло прямо в центре города Серакув.
Правоохранители считают, что причиной нападения стало сведение личных счетов. Не исключено, что имела место национальная нетерпимость.
Известно, что украинцы работали в Мендзиходжском уезде.
Отмечается, что им с многочисленными ножевыми ранениями оказали медицинскую помощь, одному мужчине понадобилась операция.
Нападавших вскоре задержали. Теперь их ждет суд.
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