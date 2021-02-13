Синоптики предупредили, что лютый мороз в Украине будет лишь крепчать

Главное: В Украине продолжает холодать. Но снегопады стихнут.

Детали: Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в первой половине будущей недели. В Гидрометцентре говорят, что с понедельника снегопады прекратятся, но еще больше усилится мороз.

К среде, 17 февраля, днем похолодает минус 1-14. А вот ночью ожидается мороз в 10-25 градусов.

В Киеве обещают малооблачную погоду с прояснениями: днем будет 10-12 мороза, а ночью минус 19-21.

Карта погоды:

В тему: ранее синоптики говорили, что в Украине похолодает до 23 градусов мороза.