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Новости > Украинская жаба задавила криворожского парня Зеленского

Украинская жаба задавила криворожского парня Зеленского

Автор: «Фраза»
10.02.21 17:02
269
Украинская жаба задавила криворожского парня Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда оппозиционных телеканалов из-за личной обиды на депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, которого называют их собственником. Как сообщает MIGnews.com.ua, об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, экс-депутат Верховной Рады Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Москаля, Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака взбесило, что «ЛДНР» готовы передать нескольких удерживаемых граждан Украины через Медведчука.

«Я буквально вчера встретил одного из администрации, офиса или как там называют у президента. Я говорю: „Слушай, а откуда вообще взялось это экстренное закрытие трех каналов, пикетирование „НАШего“ канала и так далее?“. Он говорит: „А что, ты не понимаешь?“. Я говорю: „Нет“. — „Ненависть к Медведчуку личная Ермака и Зеленского за то, что ему поручили „ЛНР“, „ДНР“ девятерых вернуть“.

Я говорю: „Так за это нужно было такой шухер устраивать в Украине?“. Это правда, они говорят, украинская жаба криворожского парня задавила. Как „не мы, почему Медведчук должен привезти? Неустановленные женщины, никто их не знает“. Да как? Они осуждены за шпионаж в пользу Украины, как их никто не знает — так на кого же они тогда работали, спросите в СБУ?», — заявил Москаль.

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