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Новости > «Нет ни единого доказательства»: нардеп Козак подтвердил, что его телеканалы закрыли после анонимного вброса

«Нет ни единого доказательства»: нардеп Козак подтвердил, что его телеканалы закрыли после анонимного вброса

Автор: «Фраза»
10.02.21 16:31
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«Нет ни единого доказательства»: нардеп Козак подтвердил, что его телеканалы закрыли после анонимного вброса

Народный депутат Тарас Козак (ОПЗЖ) прокомментировал публикацию «Страны» о том, что формальным основанием закрыть телеканалы стал вброс на российских Телеграмм-каналах о якобы его угольном бизнесе на неподконтрольных территориях. Как сообщает Страна.ua, по его словам, заявления власти о том, что введение санкций произошло якобы «на основании антитеррористического расследования», являются ложью. Он также заявил, что информация об этом «расследовании» засекречена и вряд ли будет когда-либо обнародована, потому что у власти нет никаких доказательств тех обвинений, которые легли в основу решения о закрытии телеканалов.

«Я вам прямо говорю, что меня нет никаких отношений с „ДНР“, „ЛНР“. Мои компании никогда не торговали с „ДНР“ и „ЛНР“. Пусть докажут и покажут. Взяли какие-то писульки из интернета... Кто-то где-то что-то вбросил на анонимные Телеграмм-каналы и все. Вы все правильно написали. Я вообще никогда не думал, что можно так просто взять и ввести санкции для гражданина Украины. Никто меня не предупреждал, никто не вызывал. Я уже говорил, что прочитал о санкциях в интернете.

Мои адвокаты везде написали запросы, чтобы узнать, на каком основании введены эти санкции, какое расследование, какие в нем изложены факты, какие есть доказательства, но пока я ни одного ответа не получил. Мы будем действовать в правовом поле. Рано или поздно кто-то будет отвечать за эти незаконные решения. Не может такого быть, чтобы просто взяли и росчерком пера уничтожили три канала, не имея ни единого доказательства», — сказал «Стране» Козак.

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