На Запорожье извращенец развращал 9-летнюю девочку

Главное: 34-летний мужчина по телефону откровенно рассказывал ребенку о своих желаниях совершить с ней половой акт. Ему светит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Детали: В Запорожской области на скамье подсудимых оказался 34-летний мужчина. Его обвиняют в развращении 9-летней девочки, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«По данным следствия в августе прошлого года 34-летний мужчина житель города Васильевки в ходе телефонных разговоров с малолетней девочкой, развращал последнюю, откровенно рассказывая о своих желаниях совершить с ней половой акт», — сообщают в прокуратуре.

Запорожская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту развращения малолетнего ребенка. За совершенное мужчине грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

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