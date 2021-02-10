Ученые в панике. В Британии выявили новую мутацию коронавируса

Главное: Ученые опасаются, что новый штамм может очень быстро распространяться и влиять на вакцину.

Детали: В Великобритании выявили новую мутацию коронавируса. Об этом заявила консультативная группа по вопросам угроз новых респираторных вирусов при Минздраве Британии, сообщает Sky News.

Новый штамм произошел от так называемого «кентского штамма» коронавируса. Ученые классифицировали обнаруженную в Бристоле мутацию, как «вариант, вызывающий беспокойство». В частности, исследователи боятся, что мутация может очень быстро распространяться, а также влиять на вакцину.

На данный момент в Бристоле было зарегистрировано 14 случаев этой мутации, еще четыре случая нашли в Манчестере и три — в других городах.

В тему: Так называемый «британский» штамм коронавируса, вероятнее всего, зародился именно в Великобритании, а затем был развезен по миру гражданами этой страны. Об этом свидетельствуют результаты исследований ученых, опубликованные на сайте препринтов medRxiv.