«Слуги народа» изгнали из своих рядов одиозного депутата, попавшего в немилость к США

Главное: Народного депутата Александра Дубинского исключили из фракции «Слуги народа». За это решение проголосовали 80% ее представителей.

Детали: Фракция «Слуга народа» на своем заседании в понедельник, 1 февраля, проголосовала за исключение из своих рядов народного депутата Украины Александра Дубинского. Как сообщает «Украинская правда», соответствующее решение поддержали 198 депутатов, 29 — против, 19 — не голосовали.

При этом, как утверждается, заседание прошло без обсуждения. Дубинскому слово не давали. Глава фракции Давид Арахамия просто зачитал данные и большинство поддержало.

В итоге Дубинский назвал свое изгнание «манипулятивной историей» и обратил внимание, что не были предъявлены ни подписные листы, ни другие результаты голосования. «Вы понимаете, что пройдены все красные линии фракцией, мы увидели истинные лица политических актеров и в Офисе президента, и в украинском парламенте. Мы прекрасно понимаем, что это — манипулятивный результат, который был необходим конкретным людям для получения конкретных дивидендов, именно политических, и для решения своих собственных проблем», — заявил он.

В тему: 11 января 2021 года Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Андреем Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции оказался и Александр Дубинский.

На заседании фракции «Слуги народа» президент Владимир Зеленский в свой день рождения, 25 января, дважды попросил его добровольно уйти. Но Дубинский отказался.