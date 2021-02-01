Кабмин приравнял электричество к хлебу и парацетамолу

Главное: Кабмин внес электроэнергию в список социально значимых товаров. Ранее в этот список был внесен природный газ.

Детали: 1 февраля Кабинет Министров Украины принял постановление № 64, которым пополнил перечень товаров, имеющих важную социальную значимость. Как сообщает пресс-служба ведомства, теперь в нем фигурирует электроэнергия.

Первоначально список социально значимых товаров был принят 22 апреля 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Тогда в него вошли: мука, хлеб, яйца, масло, гречневая крупа, парацетамол, медицинские маски и другие товары.

В тему: 18 января 2021 года Кабинет министров Украины внес природный газ в список социально значимых товаров, цены на которые регулирует государство. Таким образом была установлена предельная цена на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр.