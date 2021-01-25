В Украине пересчитали все банкноты и монеты

Главное: В Украине посчитали число банкнот и монет. Данные озвучили в НБУ.

Детали: Национальный банк Украины пересчитали все банкноты и монеты. Озвучена интерсная статистика.

Как оказалось, на 1 января этого хода в наличном обращении в нашей стране находилось 723 миллиона банкнот номиналом 200 гривен, которые стали самыми «популярными». Так, это сразу 24% от объема всей наличности в Украине.

Выяснилось, что в нашей стране также 592,2 миллионов банкнот по 500 гривен (19,7% от общей массы).

В то же время финансисты говорят, что самой распространенной была монета в 10 копеек – их 3,947 миллиарда штук (29,2% от всех).

Также стало известно, что в Украине в обращении находилось наличных на 558,5 миллиардов гривен: это банкноты на 555,1 миллиардов гривен (около трех миллиардов штук) и монеты на 3,2 миллиарда гривен (13,5 миллиардов штук).

Информируется: «Сегодня на одного украинца приходилось 72 банкноты и 149 разменных и оборотных платежных монет, год назад было 70 и 182 соответственно».

В тему: ранее украинцам объяснили рост цен в 2020 году.