Глава Минздрава рассказал о будущем свидетельств о вакцинации от коронавируса

Главное: Глава Минздрава Максим Степанов не исключает введение международного свидетельства о вакцинации от COVID-19 подобно тому, как это делается в случае с желтой лихорадкой.

Детали: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключает возможности введения в Украине свидетельств о вакцинации от COVID-19. Однако, как сообщает «Украинская правда», по его мнению, в этом вопросе нужна «серьезная и тонкая дискуссия».

«По поводу иммунных паспортов — это очень серьезная и очень тонкая дискуссия. В мире существует международное свидетельство о вакцинации. Они использовались, например, при вакцинации от желтой лихорадки», — рассказал чиновник в эфире одного из телеканалов, добавив, что в данном случае может иметь место нечто подобное.

«Но опять же — для чего и каким образом это будет использоваться? Мы должны не забывать, что у нас есть категория граждан, которых вакцинировать будет нельзя по медицинским показателям, могут быть аллергические реакции, это просто может иметь серьезные последствия для человека, включая смерть. Что делать с этим человеком?», — спросил Степанов.

При этом он назвал «фантазиями» информацию об особых условиях въезда в другие страны при наличии иммунного паспорта. «Это сейчас фантазии: когда ты приехал в какую-то страну и можешь не проходить самоизоляцию, не сдавать тест, а если у тебя этого нет, то должен проходить», — заключил министр.

Справка: Желтая лихорадка (амариллез) — острое геморрагическое трансмиссивное заболевание вирусной этиологии, тропический зооантропоноз Африки и Южной Америки. Передаётся с укусом комаров. В 1937 году американский вирусолог Макс Тейлер создал вакцину против нее, за что был награжден Нобелевской премией по физиологии и медицине в 1951 году.

На сегодняшний день в перечне стран, требующих международное свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки, находится 20 государств.

В тему: 20 января 2020 года главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что украинцев, вакцинированных от коронавируса, будут заносить в специальную электронную базу, чтобы врачи впоследствии могли оперативно выдать соответствующую международную справку.

Тогда же с такой же инициативой выступил народный депутат Украины, член фракции «Слуга народа» Михаил Радуцкий. По его словам, это необходимо, чтобы знать количество привитых украинцев.