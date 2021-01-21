«Прощаемся мы ненадолго»: Дональд Трамп улетел из Белого дома

Главное: Президент США Дональд Трамп вместе с семьей покинул Белый дом на вертолете. Перед этим он заявил журналистам, что прощается ненадолго.

Детали: 45-й президент США Дональд Трамп покинул Белый дом, где проживал вместе с семьей последние четыре года. Как сообщает ВВС, он вышел из Белого дома за руку с женой. Попозировав для прессы супруги на вертолете отправились на авиабазу​​Эндрюс, где ожидается короткая церемония прощания перед последним президентским рейсом в Палм-Бич.

«Я бы хотел попрощаться. Но надеюсь, что прощаемся мы ненадолго», — заявил Трамп журналистам в прощальном слове, добавив, что президентство стало для него великой честью и ему удалось много достичь за последние четыре года.

Он также поблагодарил свою семью и пожелал успехов новой администрации.

Видео опубликовано на канале HuffPost в YouTube.

Отметим, что Трамп не будут присутствовать на инаугурации Джо Байдена, которая назначена 20 января на 18:15 по киевскому времени. Вместо него на церемонии будет присутствовать вице-президент Майк Пенс, который, по данным американских СМИ, не поедет на церемонию прощания Трампа.

В тему: В ходе выборов президента США 20 ноября 2020 года победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден. При этом он получил наибольшее количество голосов за всю историю выборов в стране — 80 млн 13 тыс. 916.

Напомним: 13 января 2021 года Палата представителей США во второй раз объявила импичмент действующему президенту Дональду Трампу, обвинив его в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия.