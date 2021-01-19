Главные новости за 18 января 2021 года

— Кабмин утвердил предельную цену на газ на уровне 6,99 гривен за кубометр. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, она будет действовать до конца карантина или отопительного сезона.

— В 2021 году в Украине введут накопительные пенсии. Стали известны подробности.

— После окончания усиленного карантина 24 января Украина вернется к карантинным ограничениям оранжевой зоны. Планируется, что они будет продолжены до 31 марта.

— За лечение 253 тысяч госпитализированных в апреле-декабря 2020 года пациентов с COVID-19 Национальная служба здоровья выплатила более 11 млрд гривен. В среднем это почти 45 тыс. гривен на 1 пациента.

— Вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в середине февраля. По информации министра здравоохранения Максима Степанова, к этому моменту в Украину будут завезены более 1 млн доз вакцин, в том числе американской компании Pfizer. Первым вакцинируют врачей, военных и стариков.

— В Украине зафиксировали 3034 случаев COVID-19. Скончались 67 человек.

— В Украине будут дорожать железнодорожные билеты. Стал известен график изменения цен.

— Харьковские водители пикетируют здание Управления патрульной полиции Харьковской области. Они выступают против штрафов на 8500 грн, которые выписывают за управление нерастаможенными автомобилями.

— Столичный суд оправдал догхантера Алексея Святогора, которого обвиняли в призывах к расправе над бездомными животными.

— Из-за резкого перепада температуры воздуха в Одессе «закипело» море.

— В ВОЗ прокомментировали вакцинацию от COVID-19. Стало известно об угрозе.

— Британские боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении боя за пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. Ранее против этого поединка выступила команда украинца Александра Усика, претендующего на бой за титул чемпиона по версии WBO.

— Жители одной из провинций в Канаде увидели существо, напоминающее «снежного человека», и сфотографировали его следы. Мнения ученых об их происхождении разошлись.