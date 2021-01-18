На лечение одного пациента от коронавируса в Украине уходит 9 минимальных зарплат

Главное: За лечение 253 тысяч госпитализированных в апреле-декабря 2020 года пациентов с COVID-19 Национальная служба здоровья выплатила более 11 млрд гривен. В среднем это почти 45 тыс. гривен на 1 пациента.

Детали: В течение апреля-декабря 2020 года в Украине были госпитализированы 253 тыс. пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19. Как сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Министерства здравоохранения, в отделении интенсивной терапии попали почти 50 тысяч пациентов.

За лечение этих пациентов НСЗУ выплатила более 11 млрд грн, то есть в среднем почти 45 тыс. грн на пациента.

При этом количество госпитализированных в декабре уменьшилось на 3 тыс. по сравнению с ноябрем, в то время как количество пациентов, которые были подключены к источнику кислорода в декабре возросло на 4 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем.

Возросло в декабре и количество пациентов, нуждающихся в подключении к аппарату ИВЛ — до более 6 тыс. человек.

В тему: По подсчетам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, лечение одного инфицированного COVID-19 с тяжелым течением болезни в октябре прошлого года стоило не менее 45 тысяч гривен.

Напомним: С 1 сентября 2020 года минимальная заработная плата в Украине составляет 5000 грн в месяц.