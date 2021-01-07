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Новости > Крупные украинские города отказываются вводить локдаун

Крупные украинские города отказываются вводить локдаун

Агата Кловская
07.01.21 09:44
1061
Крупные украинские города отказываются вводить локдаун

Главное: Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко отказывается вводить локдаун с 8 по 24 января. Ранее об этом же заявил и городской голова Тернополя Сергей Надал.

Детали: Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко собирается отказаться от выполнения правительственного распоряжения о введение локдауна с 8 по 24 января, пишет Telegram-канал Инсайдер UA.

Бондаренко заявил, что введение строгих карантинных ограничений не обосновано.

Решение о введение локдауна в Черкассах власти города будут принимать в понедельник, 11 января.

Отметим, что первым об отказе вводить локдаун в среду, 6 января, заявил мэр Тернополя Сергей Надал. Он подчеркнул, что в городе уменьшается количество зараженных коронавирусом.

В тему: В ноябре прошлого года ряд украинских городов отказались вводить карантин выходного дня. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что у мэров городов нет таких полномочий.

Тэги: общество, Черкассы, Тернополь, новости Украины, локдаун

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