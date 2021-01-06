Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Предстоятель УПЦ поздравляет православных с Рождеством Христовым - видео

Предстоятель УПЦ поздравляет православных с Рождеством Христовым - видео

Александра Кудрявцева
06.01.21 13:59
125
Предстоятель УПЦ поздравляет православных с Рождеством Христовым - видео

Главное: Сын Божий по Своей любви к людям пришел на землю, чтобы нас вознести к Небу.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий говорит в видеопоздравлении, которое транслируют центральные украинские телеканалы 6-го и 7-го января.

«Сегодня мы с любовью молитвенно вспоминаем и прославляем великую благочестия Тайну — явление Бога во плоти. Сын Божий становится Сыном Человеческим, чтобы нас, людей, сделать сынами Божиими по благодати. Богомладенец Христос еще лежит в яслях завернутый, а уже волнуются цари.Три восточные царя, движимые любовью к истине, приходят к Вифлеемской пещере, поклоняются Младенцу Христу и приносят с собой дары: золото, ладан и смирну. Лукавый царь Ирод впадает в страх, и вместо того, чтобы прийти и разумно поклониться Богомладенцу Христа и получить у него благословение для себя и своего народа, впадает в безумие и начинает искать убить Христа. Даже римский император Август, перед которым дрожал весь мир, служит тайне Боговоплощения. Он повелел сделать перепись населения и не подозревал, что в этом главным было не пересчитать своих подчиненных, а то, чтобы привести в Вифлеем Пречистую Деву Марию, чтобы Она именно там родила Мессию-Христа, как было сказано древними пророками», — подчеркнул Предстоятель.

Блаженнейший призвал объединиться в молитве за мир и просить у Господа сил достойно переносить испытания.

«Мы благодарим нашего Спасителя за то, что Он пришел на землю, искупил нас, что Он нас вознес к небу. Мы молимся Спасителю, чтобы Он укрепил и дал силы достойно переносить все испытания и болезни, которые сегодня охватили весь мир, чтобы мы были в этом победителями. Еще раз поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с Рождеством Христовым!

Желаю всем здоровья, счастья, спасения. Пусть Божий мир и Божье благоволение, которые воспеты ангелами в Рождественскую ночь, наполняют наши сердца, наши семьи, нашу украинскую землю и весь мир. С Рождеством Христовым!», — пожелал Митрополит Онуфрий.

В тему: Рождественские богослужения в Киево-Печерской Лавре покажут в прямом эфире.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

Комментарии

Статьи

06.01.21 09:33

Полбюджета Украины — за долги

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
03.01.21 09:00

Фильм «Гражданин Лёшка»: безнадёжный СССР

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Под грифом секретности... В Киеве от коронавируса вовсю прививаются топ-чиновники и бизнесмены
06.01.21 11:57

Под грифом секретности... В Киеве от коронавируса вовсю прививаются топ-чиновники и бизнесмены

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
Предварительные итоги 2020 года
Предварительные итоги 2020 года
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Украинского шпрехен-фюрера несёт не по-детски
Как понять, что ковидопандемия – все еще фейк
Как понять, что ковидопандемия – все еще фейк
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения

YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
06.01.21 09:41
1277
Последние новости
06.01.21 14:21

Финансисты спрогнозировали, какими будут цены на нефть в ближайшие пару лет
06.01.21 13:59

Предстоятель УПЦ поздравляет православных с Рождеством Христовым - видео
06.01.21 13:44

Предприимчивый парень продавал через интернет «нанопленки для прикрытия номерных знаков авто»
06.01.21 13:12

Красный Ferrari Трампа хотят продать за колоссальные деньги
06.01.21 12:47

Карантин не помеха: иностранцы расфасовали во Львове более 1 тонны героина
06.01.21 12:44

Дефицит вакцины во всем мире — это шанс для Украины стать мощным игроком, наладив свое производство, — Чаплыга
06.01.21 12:03

Ученые впервые провели телепортацию частиц
Фото и Видео
Красный Ferrari Трампа хотят продать за колоссальные деньги
Красный Ferrari Трампа хотят продать за колоссальные деньги
Красный Ferrari Трампа хотят продать за колоссальные деньги
Красный Ferrari Трампа хотят продать за колоссальные деньги
Карантин не помеха: иностранцы расфасовали во Львове более 1 тонны героина
Карантин не помеха: иностранцы расфасовали во Львове более 1 тонны героина
Опубликована впечатляющая подборка боксерских нокаутов 2020 года
Опубликована впечатляющая подборка боксерских нокаутов 2020 года
На Днепропетровщине неизвестные изверги взорвали петарду во рту у молодого парня
На Днепропетровщине неизвестные изверги взорвали петарду во рту у молодого парня
СМИ сообщили о страшной смерти сына Корбана на Днепропетровщине
СМИ сообщили о страшной смерти сына Корбана на Днепропетровщине
На Закарпатье родилась четверня «в рубашках»
На Закарпатье родилась четверня «в рубашках»
Украинцы в соцсетях высмеяли скандальное новогоднее поздравление Зеленского
Украинцы в соцсетях высмеяли скандальное новогоднее поздравление Зеленского
Жертвой ДТП в Житомирской области стал маленький мальчик
Жертвой ДТП в Житомирской области стал маленький мальчик
«Ни рук, ни ног не соберут»: как в КГБ Беларуси обсуждали способы ликвидации Шеремета
«Ни рук, ни ног не соберут»: как в КГБ Беларуси обсуждали способы ликвидации Шеремета
Появилось видео очень необычного щенка, который родился в Грузии
Появилось видео очень необычного щенка, который родился в Грузии
fraza.com
Новости блогосферы
06.01.21 10:38

Почему замалчивают ситуацию с эпидемией COVID19 на Кубе?
30.12.20 11:20

Предварительные итоги 2020 года
07.12.20 15:42

Украинские реформы - это страшно
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.