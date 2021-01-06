Предстоятель УПЦ поздравляет православных с Рождеством Христовым - видео

Главное: Сын Божий по Своей любви к людям пришел на землю, чтобы нас вознести к Небу.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий говорит в видеопоздравлении, которое транслируют центральные украинские телеканалы 6-го и 7-го января.



«Сегодня мы с любовью молитвенно вспоминаем и прославляем великую благочестия Тайну — явление Бога во плоти. Сын Божий становится Сыном Человеческим, чтобы нас, людей, сделать сынами Божиими по благодати. Богомладенец Христос еще лежит в яслях завернутый, а уже волнуются цари.Три восточные царя, движимые любовью к истине, приходят к Вифлеемской пещере, поклоняются Младенцу Христу и приносят с собой дары: золото, ладан и смирну. Лукавый царь Ирод впадает в страх, и вместо того, чтобы прийти и разумно поклониться Богомладенцу Христа и получить у него благословение для себя и своего народа, впадает в безумие и начинает искать убить Христа. Даже римский император Август, перед которым дрожал весь мир, служит тайне Боговоплощения. Он повелел сделать перепись населения и не подозревал, что в этом главным было не пересчитать своих подчиненных, а то, чтобы привести в Вифлеем Пречистую Деву Марию, чтобы Она именно там родила Мессию-Христа, как было сказано древними пророками», — подчеркнул Предстоятель.

Блаженнейший призвал объединиться в молитве за мир и просить у Господа сил достойно переносить испытания.

«Мы благодарим нашего Спасителя за то, что Он пришел на землю, искупил нас, что Он нас вознес к небу. Мы молимся Спасителю, чтобы Он укрепил и дал силы достойно переносить все испытания и болезни, которые сегодня охватили весь мир, чтобы мы были в этом победителями. Еще раз поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с Рождеством Христовым!

Желаю всем здоровья, счастья, спасения. Пусть Божий мир и Божье благоволение, которые воспеты ангелами в Рождественскую ночь, наполняют наши сердца, наши семьи, нашу украинскую землю и весь мир. С Рождеством Христовым!», — пожелал Митрополит Онуфрий.

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