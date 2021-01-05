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Новости > Рождественские богослужения в Киево-Печерской Лавре покажут в прямом эфире

Рождественские богослужения в Киево-Печерской Лавре покажут в прямом эфире

Александра Кудрявцева
05.01.21 15:45
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Рождественские богослужения в Киево-Печерской Лавре покажут в прямом эфире
Главное: Рождественские богослужения, праздничные марафоны, тематические фильмы и передачи покажут зрителям 6 и 7 января 2021 года телеканалы «Интер» и «Глас».
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, праздничное богослужение в Киево-Печерской лавре возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
 
6 января в 17.00 начнётся трансляция торжественного всенощного бдения.
 
Трансляция Божественной литургии в сам праздник, 7 января, начнётся в 9.00.
 
 
В праздничное утро, в 6.00, в эфире «Интера» — документальный фильм «От Рождества до Крещения». Съёмочная группа прошла по земному пути Иисуса Христа — от Рождества и до Крещения в Иордане. Вместе с ней зрители дотронутся до Рождественской звезды и узнают, почему Спаситель родился в пещере. Поднимутся на гору Свержения и взглянут на долину последней битвы добра и зла. Побывают в месте, где река Иордан спускается на Землю с небес. И самое главное — зрители получат ответ на вопрос: почему после посещения Святой земли люди начинают новую жизнь?
 
В 7.00 7 января в эфире «Интера» стартует посвящённый Рождеству Христову двухчасовой телемарафон «Чудо начинается». «Ведущие Анастасия Даугуле и Роман Кадемин и вся команда телеканала подготовили для зрителей множество сюрпризов, интересных встреч и неожиданных экспериментов. В эфире прозвучат удивительные истории, которые еще раз напомнят, что каждый человек способен на чудо. Известные телеведущие, спортсмены, артисты и герои сюжетов марафона будут совершать добрые дела и осуществлять мечты детей и взрослых», — указано в анонсе на сайте телеканале.
 
Телеканал «Глас» также проведет благотворительный марафон 7 января, его девиз – «На Рождество мы открываем не только подарки, но и сердца». Каждый час в студии будут новые гости: известные представители мира искусства, спорта, шоу-бизнеса и герои проекта «Территория добра», которые нуждаются в поддержке и помощи. Один из участников марафона – протоиерей Александр Клименко. Начало в 11.55.
 
Теме «Рождество в искусстве» будет посвящен новый выпуск проекта «Летопись. Связь времен». Гости студии – композитор Виктор Степурко и художник Василий Перевальский расскажут, как рождественский сюжет воплотился в изобразительном искусстве, поэзии, музыке. Начало в 14.20.
 
В тему: В УПЦ сообщили о информационной провокации ПЦУ накануне Рождества.

Тэги: Рождество, УПЦ

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