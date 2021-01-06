Нефтяные фьючерсы выросли в цене

Главное: Нефть снова дорожает. Названа причина.

Детали: Нефть продолжает дорожать. Происходит это на фоне достижения странами ОПЕК+ соглашения по условиям сделки до конца марта.

Предполагается, что в феврале Россия увеличит добычу «черного золота» на 65 тысяч баррелей в сутки в феврале, однако Саудовская Аравия сократит добычу на миллион баррелей в сутки. Также было решено, что несколько стран уменьшат добычу в феврале и марте суммарно на 425 тысяч баррелей в сутки.

Что касается прошедших торгов, то мартовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подросла почти на 1% до 54,02 доллара за баррель. При этом февральские фьючерсы на легкую нефть WTI стали дороже на 0,4%, поднявшись до 50,12 доллара за баррель.

В тему: мы писали, что в начале года цены на нефть резко подскочили.