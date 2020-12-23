Очередная мутация коронавируса зафиксирована в Дании

Главное: В Дании обнаружена еще одна разновидность коронавируса. По предварительным данным, она менее чувствительна к созданным вакцинам, но менее смертельна.

Детали: В Дании выявили менее чувствительную к вакцине мутацию коронавируса N439K. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, его носителями оказались около 10% всех протестированных в стране на наличие инфекции с подтвержденным диагнозом.

Специалисты выяснили, что мутировавший вирус N439K впервые был выявлен в мае этого года в Румынии, а сейчас он присутствует в ряде европейских стран. Он наиболее распространен в Ирландии, Чехии и Швейцарии. Китайские исследования подтверждают его большую резистентность к антителам.

N439K выявили в результате исследования, проведенного в датском Государственном институте по борьбе с инфекционными заболеваниями и, как утверждается, эта мутация не связана с обнаруженной ранее в Великобритании, а также с вирусом, из-за которого решили уничтожить норок.

При этом, как отмечается, на данный момент ни одного смертельного случая от заражения N439K не зарегистрировано.

В тему: Накануне ученые обнаружили новые разновидности коронавируса SARS-CoV-2 в Эквадоре.

Напомним: Власти Великобритании признали, что новый штамм коронавируса, который на прошлой неделе был обнаружен на юго-востоке Англии, вышел из-под контроля. В Минздраве страны сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне: отмечается, что данный штамм на 70% заразнее предыдущего. Из-за этого два десятка стран (в том числе членов ЕС) уже прекратили сообщение с Британией.

На этом фоне Всемирная организация здравоохранения призвала Европу удвоить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса.

На данный момент ученые насчитали в новом штамме 22 мутации.

При этом, по данным британских медиков, новый коронавирус может быть заразнее для детей.