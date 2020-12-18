Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Польской Церкви заявили, что глава ПЦУ – «мирской человек»

В Польской Церкви заявили, что глава ПЦУ – «мирской человек»

Александра Кудрявцева
18.12.20 12:32
262
В Польской Церкви заявили, что глава ПЦУ – «мирской человек»

Главное: Польская Православная Церковь направила официальные письма, в которых выразила беспокойство о единстве Православия в современном мире, всем Предстоятелям и остается на своих позициях касательно украинского раскола.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказано в ответе Канцелярии Митрополита Варшавского и всей Польши Саввы касательно недавнего официального письма Польской Православной Церкви на имя Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

«Обращение Польской Православной Церкви от 30 ноября 2020 г. было направлено ко всем Предстоятелям Поместных Церквей, в том числе и Митрополиту Онуфрию, которого высоко ценим и молимся за Него.

Иерархи нашей Церкви в своем воззвании обращают особое внимание на современное разделение Православия в смысле литургического общения. Его прекращение составляет боль для верующих людей, особенно сегодня, когда сатана борется со Святой Евхаристией.

Отношение Польской Церкви касательно Украины ни в чем не меняется. Зло остается злом, и таковым есть раскол. Так называемый митрополит Епифаний остается мирским человеком», — отметили в Польской Церкви.

В письме подчеркнули, что «в Православии нет двух экклезиологий — есть одна, обязывающая всех».

Как сообщалось ранее, Польская Православная Церковь направила Предстоятелю Украинской Православной Церкви письмо, в котором выразила заботу о единстве Православия в современном мире.

В тему: Польская Церковь в письме к УПЦ призвала к единству и преодолению расколов в Православии.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

18.12.20 09:35

«Кукурузники» в бою. Ч. 2. Чечня

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
14.12.20 10:23

Как понять, что ковидопандемия – все еще фейк

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

Нотариус Молчановой повторно устроила рейдерский захват «Столички», коллектив просит о помощи. Документ
17.12.20 23:59

Нотариус Молчановой повторно устроила рейдерский захват «Столички», коллектив просит о помощи. Документ

Автор: «Обозреватель»

Выбор редакции
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Минздраве разработали план по вакцинации населения от коронавируса

В Минздраве разработали план по вакцинации населения от коронавируса
18.12.20 12:35
253
Последние новости
18.12.20 13:21

Американской компании Moderna уничтожит почти полмиллиона доз вакцины от коронавируса
18.12.20 12:48

Появилось сообщение об удачном испытании вакцины от ВИЧ
18.12.20 12:47

Медведчук – самый влиятельный политик Украины после президента, – эксперт
18.12.20 12:43

В сети доступен сборник исторических статей на основе рассекреченных архивов КГБ о репрессированных верующих
18.12.20 12:35

В Минздраве разработали план по вакцинации населения от коронавируса
18.12.20 12:32

В Польской Церкви заявили, что глава ПЦУ – «мирской человек»
18.12.20 12:32

В Одессе молодой полицейский прямо на улице украл у женщины сумку с крупной суммой денег
Фото и Видео
В России воспитательница детсада вышла замуж за... чемодан
В России воспитательница детсада вышла замуж за... чемодан
В России воспитательница детсада вышла замуж за... чемодан
В России воспитательница детсада вышла замуж за... чемодан
Назван лучший футболист 2020 года. И это не Месси и не Роналду
Назван лучший футболист 2020 года. И это не Месси и не Роналду
Зеленский жаждет получить первые партии вакцины от коронавируса уже в январе. Но есть проблема
Зеленский жаждет получить первые партии вакцины от коронавируса уже в январе. Но есть проблема
Стало известно, сколько нужно денег на вакцинацию украинцев от коронавируса
Стало известно, сколько нужно денег на вакцинацию украинцев от коронавируса
Сегодня случились масштабные сбои в работе популярных мессенджеров и сервисов
Сегодня случились масштабные сбои в работе популярных мессенджеров и сервисов
В Минобразования дали школам рекомендации по обучению во время локдауна
В Минобразования дали школам рекомендации по обучению во время локдауна
Появилось видео с места смертельного пожара в Днепре
Появилось видео с места смертельного пожара в Днепре
Падение столбов на Шулявском мосту попало на видео
Падение столбов на Шулявском мосту попало на видео
Праздник к нам приходит: два Деда Мороза разъезжали по Киеву на бронемашине
Праздник к нам приходит: два Деда Мороза разъезжали по Киеву на бронемашине
На Шулявском мосту на машины рухнуло сразу несколько столбов. Образовалась огромная пробка
На Шулявском мосту на машины рухнуло сразу несколько столбов. Образовалась огромная пробка
fraza.com
Новости блогосферы
07.12.20 15:42

Украинские реформы - это страшно
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.