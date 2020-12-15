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Новости > Польская Церковь в письме к УПЦ призвала к единству и преодолению расколов в Православии

Польская Церковь в письме к УПЦ призвала к единству и преодолению расколов в Православии

Александра Кудрявцева
14.12.20 17:51
1226
Польская Церковь в письме к УПЦ призвала к единству и преодолению расколов в Православии

Главное: Польская Православная Церковь направила Предстоятелю Украинской Православной Церкви письмо, в котором выразила заботу о единстве Православия в современном мире.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, на всех православных лежит ответственность за проповедь учения Христа.

«Польская Православная Церковь, обеспокоенная вводящим в соблазн разделением единства Православия, обращается ко всем православным со следующим евангельским призывом: „Нет больше ни иудея, ни грека, ни раба, ни свободного, ни мужчины и ни женщины, вы все одно во Христе Иисусе“ (Гал. 3: 28).Эти слова Священного Писания свидетельствуют, что для Христа и Его учения границы не существуют. Это факт и норма для православной духовной миссии, которые значат, что границы, в человеческом понимании, не могут здесь играть существенной роли. Для людей православной веры самым важным делом является распространение учения Христа, Распятого и Воскресшего. Только в Нем и через Него мир получает спасение. Отношение людей и пониманию географических границ не имеет здесь никакого значения. Миссия проповеди правды о спасении во Христе — обязанность всех православных, начиная с патриархов, митрополитов и епископов, священников и монахов, и простых верующих. На нас всех лежит ответственность за проповедь этой правды. И потому от нашего усердия зависит спасение как нас самих, так и других. Ведь каждый верующий больше всего в своей жизни желает спасения и жизни вечной», — отметили в Польской Церкви.

По мнению архиереев Польской Церкви, существующие ныне административные границы государств не могут нарушать миссию Святой Церкви и ее единство.

«Разделение, переживаемое современным Православием, приводит не к распространению учения Христа, проповедованного Святой, Соборной и Апостольской Церковью, но ко все большему соблазну. Есть нам о чем думать, но это возможно лишь в духе любви и единства во Христе. Если не мы справимся с этим временным разделением, тогда это сделают будущие поколения. Но чему они смогут научиться от нас и что о нас напишут?», — подчеркнули епископы Польской Автокефальной Православной Церкви.

Архиереи напомнили, что «в сегодняшнем разрушаемом разделениями обществе самым важным остается то, что мы по-прежнему остаемся учениками и детьми Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви — мистического Тела Христова. Чисто человеческие слабости и наши амбиции в этом отношении не должны иметь места среди нас».

«Не будем терять того, что мы имеем! Давайте не будем нарушать волю и установления наших Предков! Давайте объединимся вокруг Божественной Литургии и не будем растрачивать наших духовных сил на дела, имеющие второстепенное значение для нашего спасения!

Сегодня враг рода человеческого — диавол — делает все, чтобы привести к разложению православных христиан и их Церковь. Более всего ему досаждает единство, выражаемое в общей литургической молитве. Давайте не будем помогать ему в нечестивых намерениях, но будем противостоять искушению разделения. Этого требует от нас Бог, Святое Православие, история и завтрашний день нашей Церкви», — призвали в Польской Православной Церкви.

В тему: В РПЦ напомнили об абсурдности заявлений Варфоломея, что в ПЦУ уйдут 25 архиереев УПЦ.

 
 
Тэги: новости православия

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