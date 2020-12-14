В РПЦ напомнили об абсурдности заявлений Варфоломея, что в ПЦУ уйдут 25 архиереев УПЦ

Главное: Константинопольский патриарх Варфоломей был уверен, что в ПЦУ готовы перейти 25 архиереев Украинской Православной Церкви.

Детали: Об этом глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) рассказал в интервью для греческой газеты «Катимерини», сообщает mospat.ru.

Митрополит Иларирн напомнил, что в августе 2018 года, когда Предстоятель Русской Православной Церкви приехал в Константинополь для личной встречи с патриархом Варфоломеем, «они разговаривали два с лишним часа» о ситуации в Украине.

«Я присутствовал при этой встрече, на которой Патриарх Кирилл изложил собеседнику реальную ситуацию. Патриарх Варфоломей был дезинформирован, во-первых, украинскими раскольниками, во-вторых, тогдашними украинскими властями, а в-третьих, своими некомпетентными советниками», — рассказал митрополит Иларион.

По словам митрополита, глава Фанара был уверен, что, как только подпишет «томос об автокефалии», к ПЦУ сразу же примкнут многие архиереи УПЦ.

«Патриарх Варфоломей нам говорил, что, по их сведениям, 25 архиереев уже готовы это сделать, — отметил митрополит Иларион. — А Патриарх Кирилл ему на это ответил, что перейдут один или два. И действительно, из почти ста иерархов лишь двое — один епархиальный, а другой викарный архиерей — перешли в эту созданную на базе раскольников так называемую церковь. В общине учеников Иисуса Христа было двенадцать апостолов, один из них оказался Иудой. У нас было в Украинской Церкви почти сто архиереев (сейчас уже больше ста), из них двое оказались предателями. Так что процент предательства в нашей Украинской Православной Церкви оказался гораздо ниже».

Владыка Иларион подчеркнул, что УПЦ как была, так и существует, и «это огромная Церковь», в которой епископат, духовенство и миряне «представляют собой очень сплоченную общность» и не хотят вступать «в какую-то якобы автокефальную церковь, созданную на базе раскольничьих структур».

В тему: В РПЦ напомнили, что глава Церкви — Христос, а не Варфоломей.