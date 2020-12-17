Bitcoin подорожал до исторического максимума

Главное: Bitcoin взял рекордную отметку в своей истории по цене. Произошел резкий скачок.

Детали: В четверг, 17 декабря, Bitcoin резко (более чем на двадцать процентов) вырос в цене. Он взял историческую отметку.

Сегодня Bitcoin стоил на электронных торгах 23 435 долларов, после чего курс остановился на отметке в 23 403 доллара.

Напомним, что на долю Bitcoin приходится примерно 65,9% всего глобального рынка криптовалют.

Его серьезный рост в цене фиксируется уже два месяца кряду.

В тему: ранее мы писали, что хакеры взломали десятки аккаунтов знаменитостей в Twitter и хорошо на этом подзаработали.