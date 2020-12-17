В ВОЗ дали рекомендации по встрече новогодних праздников

Главное: На улице в масках и осторожно с лыжными курортами. В ВОЗ говорят, что во время грядущих новогодних праздников нужно соблюдать ряд простейших правил.

Детали: Представители Всемирной организации здравоохранения рекомендуют носить маски и соблюдать социальную дистанцию во время грядущих праздников, чтобы минимизировать риски заразиться коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ на своем сайте.



Гражданам советуют проводить собрания на улице, по возможности все его участники должны носить маски, при этом соблюдая физическую дистанцию.



В случае, если праздник проходит в помещении, организация посоветовала ограничить число гостей и обеспечить хорошую вентиляцию. Что касается путешествий, европейцам рекомендовали избегать средств передвижения, в которых могут быть толпы.

«Европейским странам стоит осторожно отнестись к работе лыжных курортов, которые сыграли значительную роль в распространении пандемии в Европе», — заявили в ВОЗ.



К тому же, власти должны рассмотреть возможности отложить, ограничить или отменить массовые собрания в текущей ситуации распространения Covid-19 в Европе.

«В европейский регион ВОЗ входит 53 страны, включая Россию и несколько государств Средней Азии. С начала пандемии в этом регионе заразились коронавирусом более 22 млн человек, почти 500 тыс. умерли», — добавили в ВОЗ.

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