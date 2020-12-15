В Черновцах маленький мальчик выпал из окна многоэтажки и чудом выжил

Главное: В Черновцах чуть не произошла трагедия. Из окна пятого этажа одной из многоэтажек выпал 10-летний мальчик и получил многочисленные травмы.

Детали: В Черновцах 10-летний мальчик выпал из окна на 5-м этаже одной из многоэтажек. Ребенок выжил и находится в больнице, сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

«13 декабря в полицию поступило сообщение о падении ребенка с 5-го этажа одного из многоквартирных домов в Черновцах. Правоохранители установили, что 10-летний мальчик был один в комнате и по собственной неосторожности выпал из окна. В результате падения пострадавший получил многочисленные травмы. Он находится в больнице», — говорится в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство за невыполнение родительских обязанностей. Обстоятельства выясняются.

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