Иерархи Поместных Церквей присылают поздравления Предстоятелю УПЦ c 30-летием архиерейской хиротонии

Главное: Предстоятели и иерархи Поместных Православных Церквей поздравляют Предстоятеля Украинской Православной Церкви с 30-летием епископского служения.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, 9 декабря Предстоятели и иерархи Поместных Православных Церквей присылают поздравления Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию по случаю годовщины его архиерейской хиротонии.

Святейший Патриарх Кирилл в своем поздравлении Митрополиту Онуфрию выразил признательность за неизменно твердую позицию в вопросах церковного устроения.

«Знаменательно, что Ваша личная пятидесятница состоялась в год дарования Благословенной Грамоты Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II о независимости и самостоятельности Украинской Православной Церкви в своем управлении. Минувшее время было нелегким как для Вас, так и для миллионов жителей Украины, хранящих верность Матери-Церкви. Однако во всех подчас тяжелейших обстоятельствах Вы, возлагая упование на Господа, неизменно стремились явить себя делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины (2 Тим. 2:15).. Несмотря на все невзгоды, Вы продолжаете мужественно свидетельствовать нашим современникам о Христе Спасителе, о Его безмерной любви и прощении, о богооткровенных истинах и непреходящих духовно-нравственных идеалах, запечатленных в Евангелии», — отметил Патриарх Кирилл.

Блаженнейший Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав заметил: «Действием Святого Духа и определением церковного священноначалия Вы были поставлены на высокую степень архиерейского служения и приняли на себя обязанности по окормлению родной для Вас Буковинской земли. С того времени, с присущими Вашему Блаженству смирением и терпением, Вы несете свое служение, отстаивая единство Церкви в трудные для него моменты новейшей истории».

Блаженнейший Митрополит всей Америки и Канады Тихон в своем поздравлении отметил, что Митрополит Онуфрий остался верен своему архипастырскому призванию.

«За тридцать лет как иерарх Украинской Православной Церкви Вы были свидетелем значительных изменений, прошли через большие трудности и пережили большие радости. И все же сквозь течение этих турбулентных лет Ваше архипастырское призвание никогда не колебалось. Сосредоточившись на потребностях Вашей паствы, Вы оставались преданным учителем и отцом для православных христиан, которые были под Вашей опекой. Любя Господа, Вы следовали Его заповедям и давали жаждущим воду. Дай Бог, чтобы Вы продолжали оказывать истинное свидетельство Православной веры», — пожелал митрополит Тихон.

В УПЦ сообщили, что поздравления на имя Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия продолжают поступать.

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