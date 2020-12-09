Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит Антоний рассказал о духовном опыте, который получает каждый, кто общается с Предстоятелем УПЦ

Митрополит Антоний рассказал о духовном опыте, который получает каждый, кто общается с Предстоятелем УПЦ

Александра Кудрявцева
09.12.20 15:54
472
Митрополит Антоний рассказал о духовном опыте, который получает каждый, кто общается с Предстоятелем УПЦ

Главное: Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в течение 30 лет епископского служения показывает пример верующего человека и преданного пастыря Церкви Христовой.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сегодня во время брифинга в Киево-Печерской лавре сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«30 лет назад взошел на епископское служение сегодняшний Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Промысл Божий всегда выбирает тех святых людей, которые нужны Церкви. К тому времени он был наместником Свято-Успенской Почаевской лавры и был избран Священным Синодом на кафедру епископов Черновицких. За эти 30 лет многое изменилось в нашей стране, мы вступили в новую эру самостоятельности украинского государства, открылись и новые возможности в религиозном плане», — отметил владыка Антоний.

В то же время он обратил внимание на то, что в это время Украина отказалась от атеистической идеологии, открылось много новых возможностей, но возникло и много искушений.

«Именно в год, когда рукоположили в епископский сан владыку Онуфрия, Украинская Православная Церковь получила Благословенную грамоту — Томос о самостоятельности и независимости в своем внутреннем управлении. Но почти с этого времени начался раскол в Украинской Церкви, и все это легло на плечи тогда еще молодого епископа, который уже тогда, в самом начале, сыграл очень важную роль в устроении новых возможностей Украинской Православной Церкви. Из 30 лет — 6 лет епископского служения принадлежит уже предстоятельскому служению. Мы благодарны Богу за то, что Господь избрал на престол Киевских митрополитов именно тогдашнего митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия. Людям нужен образец за которым идти, для того, чтобы не потерять дорогу и иметь ориентир», — сказал управляющий делами УПЦ.

Также владыка рассказал о ценном духовном опыте, который получает каждый, кто общается с Предстоятелем УПЦ.

«Блаженнейший — человек очень скромный и смиренный. Смирение — это не слабость человека. Один святой как-то сказал, что если человек достигнет смирения, то он достигнет власти над самим собой, а если он имеет власть над самим собой, то имеет власть и над другими. Это, возможно, парадокс, но это реальность христианской жизни. Блаженнейший смиренный, но очень мужественный и бесстрашный человек. Это бесстрашие строится на том, что Блаженнейший не боится говорить с любым человеком. Даже с тем, кого Церковь считает врагом. Чтобы засвидетельствовать истину своей теплотой, улыбкой. Но эта улыбка показывает внутренний стержень человека, который готов бороться за истину до последнего вздоха. Сколько я с ним общаюсь, никогда не слышал, чтобы он кого-то осудил», — отметил митрополит Антоний.

При этом владыка обратил внимание на истину, о которой Предстоятель всегда говорит в своих проповедях.

«Бог любит всех. Блаженнейший Митрополит Онуфрий именно об этом всегда говорит в своих проповедях. Поздравляя Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с 30-летием, мы поздравляем всю нашу Церковь. Украинская Православная Церковь имеет достойного Первосвятителя, который показывает всем нам образец христианской жизни, дорогу к Вечности, любит Бога, любит свой народ, свою Родину и делает все, чтобы Украина процветала, чтобы у нас был мир, чтобы прекратились вражда и агрессия. Потому что все мы дети Божьи. Пусть Господь дает крепость нашему Блаженнейшему еще много лет управлять своей Церковью, так чтобы каждый верующий человек, который желает, достиг пристани Царства Божьего», — заключил управляющий делами УПЦ.

В тему: Предстоятель УПЦ объяснил, какая молитва самая сильная.

 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

Комментарии

Статьи

09.12.20 08:50

Коммунальное скотство на договорных началах

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
09.12.20 09:13

«Динамо» – «Ференцварош»: когда важнее всего результат!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Игорь Суркис: Поздравляю всех, кто болел за «Динамо», с хорошим результатом и выходом в евровесну!
09.12.20 16:43

Игорь Суркис: Поздравляю всех, кто болел за «Динамо», с хорошим результатом и выходом в евровесну!

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Стали известны официальные сроки и условия очередного локдауна в Украине

Стали известны официальные сроки и условия очередного локдауна в Украине
09.12.20 16:41
404
Последние новости
09.12.20 17:53

Министр Александр Ткаченко вошел в список топ коррупционеров года, - СМИ
09.12.20 17:45

Предстоятелю УПЦ вручили высшую церковную награду: торжества в честь 30-летия епископского служения Митрополита Онуфрия
09.12.20 17:17

Это надолго: Кабмин в очередной раз продлил действие карантина и чрезвычайной ситуациии
09.12.20 16:45

Иерархи Поместных Церквей присылают поздравления Предстоятелю УПЦ c 30-летием архиерейской хиротонии
09.12.20 16:41

Стали известны официальные сроки и условия очередного локдауна в Украине
09.12.20 16:23

Управделами УПЦ: На примере нашего Предстоятеля видим, что и в XXI веке путь к святости открыт
09.12.20 15:54

Митрополит Антоний рассказал о духовном опыте, который получает каждый, кто общается с Предстоятелем УПЦ
Фото и Видео
Появилось эпичное видео пожара на химическом заводе в США
Появилось эпичное видео пожара на химическом заводе в США
Появилось эпичное видео пожара на химическом заводе в США
Появилось эпичное видео пожара на химическом заводе в США
Стали известны масштабы катастрофического потепления в Арктике
Стали известны масштабы катастрофического потепления в Арктике
В одном из столичных ТРЦ охрана жестоко расправилась с парнем без маски
В одном из столичных ТРЦ охрана жестоко расправилась с парнем без маски
В самом центре Полтавы горит здание, построенное еще при Котляревском
В самом центре Полтавы горит здание, построенное еще при Котляревском
«Внезапный» гололед стал причиной кровавых ДТП на юге Украины
«Внезапный» гололед стал причиной кровавых ДТП на юге Украины
В ожидании вакцины от коронавируса Минздрав «распределил всех людей по приоритетам».
В ожидании вакцины от коронавируса Минздрав «распределил всех людей по приоритетам».
Появилось видео затопленной Федотовой косы на Азовском море
Появилось видео затопленной Федотовой косы на Азовском море
Малолетние отморозки устроили дебош со стрельбой и ограблениями в Запорожье
Малолетние отморозки устроили дебош со стрельбой и ограблениями в Запорожье
Житель Одессы зарезал друга, предложив стать его кумом
Житель Одессы зарезал друга, предложив стать его кумом
Забавное видео с одесского вокзала озадачило интернет
Забавное видео с одесского вокзала озадачило интернет
fraza.com
Новости блогосферы
07.12.20 15:42

Украинские реформы - это страшно
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.