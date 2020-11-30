Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В УПЦ рассказали, что поможет бороться с нервозностью

В УПЦ рассказали, что поможет бороться с нервозностью

Александра Кудрявцева
30.11.20 15:17
199
В УПЦ рассказали, что поможет бороться с нервозностью

Главное: Нервозность может быть проявлением и болезни, при этом не обязательно духовной, временной реакцией на какие-то события в жизни, но чаще всего является греховным состоянием души.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал епископ Ладанский Феодосий (Марченко), отвечая на вопрос, как Церковь относится к нервозности.

«Принятие лекарственных средств с целью ослабить симптомы или излечить болезнь всегда приветствуется и поощряется. Но все лечебные мероприятия осуществляются именно для того, чтобы страждущий мог полноценнее явить в своей жизни славу Божию. Здоровье ценно более всего именно тогда, когда человек максимально правильно реализует себя в духовной жизни», — отметил владыка.

Он напомнил, что если это состояние является уже симптомом психического заболевания, то без лекарственных средств с сопутствующими психотерапевтическими сеансами (беседа/практикум), скорее всего, не обойтись.

«Если же это симптом невыраженного психотравматического состояния, то лучше обходиться без лекарственных средств, к которым, к слову, можно и привыкнуть. Нужно, не без помощи Божьей, самому тренироваться быть в положительном духовном состоянии. Вовремя себя внутренне останавливать. В каком-то смысле быть готовым к встрече с неожиданным искушением, которое способно поколебать наш внутренний мир», — подчеркнул епископ Феодосий.

Архиерей отметил, что часто нервозность может быть проявлением своеволия, эгоизма, себялюбия, самоугождения, самомнения, которые очень часто являются симптомами страсти гнева и гордыни.

«В каждой ситуации, когда нечто подобное фиксируется нашим сознанием, мы должны внутренне одергивать себя и просить Бога о том, чтобы Он помог и простил. Думать о том, что самая главная проблема находится здесь и сейчас у нас внутри, а не в ком-то другом. А наше спасение всегда там, где человек концентрируется на главном, и в момент вхождения в искушение думает о том, как изменить себя, а не другого. Вскоре это войдет в навык, и человек, со временем, уже сформируется другим. И если страсть сделала нас нервными, то добродетели, противоположные ей, сделают нас другими, смиренными», — посоветовал епископ Феодосий.

По его словам, именно смирение исключает нервозность, потому всегда важно сохранять его.

В тему: Митрополит УПЦ объяснил, почему христиане должны любить врагов.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

27.11.20 09:22

Оружие «республики Приднестровье»

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
29.11.20 09:13

«Динамо» – «Ворскла»: победа вопреки судейству

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Такая «победа» над Украиной хуже любого поражения, — швейцарские болельщики
26.11.20 23:42

Такая «победа» над Украиной хуже любого поражения, — швейцарские болельщики

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Кремле застрелился личный охранник Путина

В Кремле застрелился личный охранник Путина
30.11.20 15:28
263
Последние новости
30.11.20 16:22

В РПЦ отметили, что автокефалии для УПЦ не хотят верные Церкви
30.11.20 16:08

На ср*ку себе натяни... На Волыни две женщины подрались в автобусе из-за маски
30.11.20 15:28

В Кремле застрелился личный охранник Путина
30.11.20 15:17

В УПЦ рассказали, что поможет бороться с нервозностью
30.11.20 14:53

В черкасской больнице больных коронавирусом лечат на ощупь
30.11.20 14:40

Митрополит УПЦ объяснил, почему христиане должны любить врагов
30.11.20 14:04

В Бердянске школьники подожгли своего товарища, пытаясь сделать «крутое» видео
Фото и Видео
На ср*ку себе натяни... На Волыни две женщины подрались в автобусе из-за маски
На ср*ку себе натяни... На Волыни две женщины подрались в автобусе из-за маски
На ср*ку себе натяни... На Волыни две женщины подрались в автобусе из-за маски
На ср*ку себе натяни... На Волыни две женщины подрались в автобусе из-за маски
В Раде рассказали, когда введут в Украине локдаун
В Раде рассказали, когда введут в Украине локдаун
Молдова требует вывести российские войска из Приднестровья. В Кремле пугают дестабилизацией обстановки
Молдова требует вывести российские войска из Приднестровья. В Кремле пугают дестабилизацией обстановки
Появилось видео задержания опасной банды под Киевом
Появилось видео задержания опасной банды под Киевом
В киевской маршрутке пассажиры подрались из-за отсутствия маски у одного из них
В киевской маршрутке пассажиры подрались из-за отсутствия маски у одного из них
В небе над Японией замечен «огненный НЛО»
В небе над Японией замечен «огненный НЛО»
Стало известно, какие категории ФОП получат финансовую помощь от государства
Стало известно, какие категории ФОП получат финансовую помощь от государства
Детское Евровидение выиграла француженка, украинец – седьмой
Детское Евровидение выиграла француженка, украинец – седьмой
В ВОЗ рассказали, где нужно искать источник первого заражения коронавирусом
В ВОЗ рассказали, где нужно искать источник первого заражения коронавирусом
На берег греческого острова выбросило тушу неизвестного монстра
На берег греческого острова выбросило тушу неизвестного монстра
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.