Донетчина получила 1,3 тыс. новых плательщиков налогов

Как сообщили в Главном управлении ГНС в Донецкой области, на 1 ноября 2020 на учете в органах налоговой службы региона находится 201 091 налогоплательщик. Как сообщает FromUA, это на 1,3 тыс. плательщиков (0,7%) больше, чем на начало года (80763 — юридические лица, 118337 — физические лица-предприниматели и 1991 лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность).

Также за десять месяцев 2020 желание начать собственное дело обнаружили 9501 плательщиков, это 1542 юридических лица и 7959 физических лиц-предпринимателей.

Как прокомментировала Ирина Долозина, налогоплательщики все больше предпочитают пользованию электронными сервисами ДНС. В период пандемии коронавируса особенно актуальна цифровизация и максимальное перевода услуг в электронный формат. В конце концов динамику развития электронных сервисов налоговой службы можно увидеть на ее официальном сайте, который постоянно пополняется новыми баннерами, разделами, реестрами, видеоурока, позволяющие плательщикам получать нужную информацию, чтобы эффективно работать в правовом поле и платить налоги.

В частности, на вебпортал ГНС Украины функционирует сервис «Электронный кабинет», который является защищенным, персонализированным и безопасным, позволяет бесконтактно отчитываться и общаться с налоговой. По сути, электронные сервисы — это современный формат отношений с плательщиками, благодаря которому не только снижаются затраты на коммуникацию в бумажной форме, а и сокращается время на оформление и представление отчетности в органы налоговой службы, снижаются коррупционные риски благодаря избежанию непосредственного общения с представителями контролирующих органов.

Также Министерством цифровой трансформации Украины вместе с налоговой службой уже внедрены онлайн-услуги для бизнеса. На сегодня в Украине доступна быстрая регистрация субъектов предпринимательской деятельности — за 15 минут можно открыть ФЛП на портале «Дия», не выходя из дома.

«Налоговая Донетчины напоминает полезные ссылки на официальные страницы Государственной налоговой службы Украины: Telegram — t.me/tax_gov_ua, Facebook — fb.com/TaxUkraine, YouTube — youtube.com/TaxUkraine. Подписывайтесь на официальные каналы налоговой службы, чтобы не пропустить важное» — говорится в сообщении.