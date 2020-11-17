В Церкви считают, что мир стоит перед опасностью начала третьей мировой войны

Главное: Митрополит Иларион заявил, что ситуация на планете заставляет задуматься об угрозе мировой войны.

Детали: Опасность новой мировой войны существует, мы ее ощущали еще до начала пандемии коронавируса, и мне кажется, что пандемия коронавируса не внесла какие-то существенные изменения во внешнеполитическую ситуацию.

Об этом сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в программе «Церковь и мир», сообщает Интерфакс-Религия

Таким образом он прокомментировал мнение главы штаба обороны Великобритании Ника Картера, который заявил, что пандемия и сопутствующий ей экономический кризис, как и подобные кризисы в прошлом, могут привести к мировой войне.

Представитель РПЦ указал на то, что во внешней политике наблюдается поляризация между несколькими центрами власти и влияния. "И эта поляризация в перспективе опасна, потому что мир, в котором мы живем, это пороховая бочка, и достаточно одного фитиля для того, чтобы эта пороховая бочка взорвалась, причем арсенал вооружений, в том числе, ядерных вооружений, накоплен такой, что даже малой его части достаточно для того, чтобы уничтожить жизнь на земле", - заметил иерарх РПЦ.

В этих условиях, считает он, огромная ответственность лежит на лидерах супердержав, которые обладают ядерным оружием. Митрополит уверен, что, несмотря на существующие разногласия между ними, необходимо договариваться и вести диалог "не на языке санкций, не на языке угроз и шантажа".

"Нужно научиться уважать различные подходы, но при этом помнить о том, что мы живем в одном мире, что земля у нас только одна, и мы все несем ответственность за сохранение мира на земле", - заявил председатель Отдела внешних церковных связей.