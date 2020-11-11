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Новости > Стало известно имя самого популярного мэра в Украине

Стало известно имя самого популярного мэра в Украине

Александр Панько
11.11.20 16:36
789
Стало известно имя самого популярного мэра в Украине

Главное: По результатам прошедших местных выборов, украинцы отдали предпочтение старым руководителям в десяти областных центрах. При этом двое мэров получили больше 80% голосов избирателей.

Детали: На местных выборах украинцы отдали предпочтение старым городским головам. Как сообщает ВВС, действующие мэры десяти областных центров выиграли уже в первом туре. При этом ни один из них не является членом партии, которая была бы представлена в Верховной Раде.

Условно самым популярным мэром областного центра можно назвать руководителя Хмельницкого Александра Симчишина от «Свободы», которого поддержали 86% избирателей. Он также получил собственное монобольшинство в городском совете.

Получить собственное монобольшинство смогли также Руслан Марцинкив от «Свободы» в Ивано-Франковске (84,7%), Владислав Атрошенко от «Родного дома» в Чернигове (77%) и Сергей Моргунов от «Украинская стратегии Гройсмана» в Виннице (65,9%).

Также в десятку мэров с самой высокой поддержкой вошли городские головы:

— Тернополя, еще один представитель «Свободы», Сергей Надал (74,5%);

— Харькова Геннадий Кернес (60,34%);

— Запорожья Владимир Буряк (59,99 %);

— Кропивницкого Андрей Райкович (53,53%);

— Житомира Сергей Сухомлин (51,38%);

— Киева Виталий Кличко (50,5%).

Отметим, что 15 ноября пройдет второй тур мэрских выборов в Сумах, Луцке, Одессе, Херсоне, Краматорске и Каменец-Подольском.

22 ноября второй тур состоится в Днепре, Черкассах, Ровно, Львове, Полтаве, Ужгороде, Николаеве, Славянске, Дрогобыче, Броварах, Бердянске и Никополе.

В Черновцах голоса до сих пор считают, и неизвестно, когда будет результат.

В тему: 25 октября 2020 года в Украине прошли местные выборы. Участие в них приняли 10,5 млн избирателей. Таким образом явка составила чуть менее 37%.

Тэги: Киев, выборы, Запорожье, ВО «Свобода», Харьков, Виталий Кличко, Геннадий Кернес, политика, Житомир, Хмельницкий, Винница, Чернигов, Ивано-Франковск, местные выборы, городской голова, Кропивницкий, новости Украины, результаты выборов, Александр Симчишин

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