В Украине введут карантин выходного дня

Главное: В Украине хотят ввести карантин выходного дня. Названы сроки.

Детали: Власти Украины собираются ввести карантин выходного дня. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в передаче «Право на власть».

Чиновник подчеркнул, что его могут ввести со следующей недели.

Поясняется, что карантин выходного дня «предусматривает усиление ограничений в нерабочие дни».

Министр говорит: «Такие меры должны помочь в определенной мере разорвать цепи передачи вируса из-за ограничения общения между людьми».

Он информирует: «Когда мы смотрим на ситуацию в стране, то понимаем, что не можем ввести локдаун, как это делают в некоторых странах. Ни на две, ни на три недели. Потому мы вынуждены вводить жесткий карантин на субботу и воскресенье».

Максим Степанов поясняет: «В эти дни у нас будут работать продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Все остальное должно не работать».

Карантин выходного дня в Украине могут ввести уже в субботу, 14 ноября.

В тему: 4 ноября 2020 года мы писали, что Шмыгаль обещает не вводить в Украине полный локдаун.