Митрополит Онуфрий расскажет о том, как необходимо молиться

Главное: Господь, увидев, сердечную молитву человека, воздаст ему благом.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу, 7 ноября в 05.50, на «Интере».

«Когда ты молишься, говорится в Святом Евангелии, иди в свою комнату и затвори двери, чтобы помолиться Отцу твоему Небесному в тайне. И Отец Небесный, увидев твою тайную молитву, воздаст тебе явно», — сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице телеканала в Фейсбук.

В предыдущем выпуске Митрополит Онуфрий рассказал, как любовь и грех способны влиять на человека и изменять его как внутренне, так и внешне.

В тему: Митрополит Онуфрий рассказал, как изменяет человека любовь и грех.