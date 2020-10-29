Не все украинские дети вернутся в школы после каникул, — МОН

Главное: В Министерстве образования и науки дали рекомендации тому, как будут учиться дети после двухнедельных каникул.

Детали: После осенних каникул в украинских школах не все дети вернутся в учебные заведения. Министерство образования и науки дало рекомендации тому, как будут учиться дети после двухнедельного перерыва от обучения, сообщает ТСН.

То, вернутся ли дети за парты, будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. Начальную школу максимально постараются вернуть в процесс очного обучения, а у старшеклассников возможна смешанная система.

Однако не все регионы прислушиваются к рекомендациям МОН. Например, в Ивано-Франковске и Тернополе, которые относятся к «красной зоне» после каникул в школу вернулись все дети. В Чернигове за парты сели ученики начальной школы, а старшеклассников перевели на отдаленное обучение.

Отмечается, что 50% областных центров, которые тоже находятся в «красной» карантинной зоне ожидают разъяснения сверху, в каком формате они будут учиться с понедельника, 2 ноября. В Киеве школьники вернутся в учебные заведения 29 октября, в четверг. Столица сейчас в «оранжевой» зоне карантина.

Стоит заметить, что по состоянию на 27 октября в Украине на самоизоляции находятся ученики 2160 классов и 458 школах образовательный процесс организован с использованием технологий дистанционного обучения.

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