Стало известно условие для ужесточения карантина в Украине

Главное: Возможность введения новых карантинных ограничений в Украине будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 в сутки.

Детали: В случае достижения суточной заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 на уровне 15 тыс. человек, в Украине могут быть ужесточены карантинные ограничения. Как объяснил главный санитарный врач Виктор Ляшко, эта цифра актуальна при равномерном распределении больных на территории страны. В то же время для отдельных регионов она может быть ниже.

«Цифра есть — 15 тыс. больных в сутки. После этого будем говорить о наших планах на ближайший период. В то же время мы не говорим, что уже завтра будем что-то вводить. 15 тыс. больных в сутки — это у нас еще есть запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса для системы здравоохранения», — цитирует Ляшко Цензор.НЕТ.

По его словам, в настоящее время для больных коронавирусом отведено около 52 тыс. коек, из них 17 тыс. обеспечены кислородной поддержкой.

«В связи с ростом количества больных и увеличением количества коек процент обеспеченности подведенным кислородом на сегодня составляет 40%. Нам нужно еще вдвое нарастить эти мощности, чтобы подготовить систему здравоохранения к полноценному реагированию», — заключил главный санврач.

В тему: 19 октября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жесткий карантин в Украине будет введен при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысяч случаев за сутки.