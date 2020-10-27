Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Стало известно условие для ужесточения карантина в Украине

Стало известно условие для ужесточения карантина в Украине

Александр Панько
27.10.20 15:56
416
Стало известно условие для ужесточения карантина в Украине

Главное: Возможность введения новых карантинных ограничений в Украине будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 в сутки.

Детали: В случае достижения суточной заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 на уровне 15 тыс. человек, в Украине могут быть ужесточены карантинные ограничения. Как объяснил главный санитарный врач Виктор Ляшко, эта цифра актуальна при равномерном распределении больных на территории страны. В то же время для отдельных регионов она может быть ниже.

«Цифра есть — 15 тыс. больных в сутки. После этого будем говорить о наших планах на ближайший период. В то же время мы не говорим, что уже завтра будем что-то вводить. 15 тыс. больных в сутки — это у нас еще есть запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса для системы здравоохранения», — цитирует Ляшко Цензор.НЕТ.

По его словам, в настоящее время для больных коронавирусом отведено около 52 тыс. коек, из них 17 тыс. обеспечены кислородной поддержкой.

«В связи с ростом количества больных и увеличением количества коек процент обеспеченности подведенным кислородом на сегодня составляет 40%. Нам нужно еще вдвое нарастить эти мощности, чтобы подготовить систему здравоохранения к полноценному реагированию», — заключил главный санврач.

В тему: 19 октября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жесткий карантин в Украине будет введен при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысяч случаев за сутки.

Тэги: здоровье, эпидемия, карантин, Виктор Ляшко, новости Украины, коронавирус

Комментарии

Статьи

27.10.20 09:30

Русский язык в Украине так и не получилось задавить

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
25.10.20 08:55

«Динамо» – «Александрия»: разве это не заслуженная победа?!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Чтобы не узнали о вакцине: Почему заблокировали самый популярный YouTube-канал украинского политика
26.10.20 22:17

Чтобы не узнали о вакцине: Почему заблокировали самый популярный YouTube-канал украинского политика

Автор: MIGnews.com.ua

Выбор редакции
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Шариковское восхождение Тихановской
Шариковское восхождение Тихановской
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Около 10% участковых избиркомов до сих пор не подсчитали голоса

Около 10% участковых избиркомов до сих пор не подсчитали голоса
27.10.20 16:57
244
Последние новости
27.10.20 18:13

В УПЦ отмечают 30-летие независимости и самостоятельности Церкви – выставка в Киево-Печерской лавре
27.10.20 17:57

Депутат Верховной Рады: Соглашение между Украиной и Турцией не несёт никакой опасности для Карабаха
27.10.20 17:17

Мы должны быть достойны героизма наших мужчин, – армянский дизайнер
27.10.20 17:02

В Церкви презентовали полное собрание архивных документов по истории присоединения Киевской Митрополии к Русской Церкви в 1686 году
27.10.20 16:57

Около 10% участковых избиркомов до сих пор не подсчитали голоса
27.10.20 16:47

Ночью в Киеве произошел курьезный пьяный инцидент
27.10.20 16:27

Хватит не всем: в Украину завезли вакцины от гриппа
Фото и Видео
Ночью в Киеве произошел курьезный пьяный инцидент
Ночью в Киеве произошел курьезный пьяный инцидент
Ночью в Киеве произошел курьезный пьяный инцидент
Ночью в Киеве произошел курьезный пьяный инцидент
В центре Киева гражданин Казахстана зарезал гражданина Грузии
В центре Киева гражданин Казахстана зарезал гражданина Грузии
Появилось видео, как киевский велосипедист влетел в остановку
Появилось видео, как киевский велосипедист влетел в остановку
Трамп намекнул, что Байден – прислужник дьявола
Трамп намекнул, что Байден – прислужник дьявола
Появилось видео, как в центре Москвы избили популярного актера
Появилось видео, как в центре Москвы избили популярного актера
Трое киевлян устроили «охоту» на бездомных в самом центре города
Трое киевлян устроили «охоту» на бездомных в самом центре города
Полицейский устроил на избирательном участке маленький концерт
Полицейский устроил на избирательном участке маленький концерт
В день выборов на некоторых участках были зафиксированы весьма странные нарушения
В день выборов на некоторых участках были зафиксированы весьма странные нарушения
В Беларуси началась общенациональная забастовка
В Беларуси началась общенациональная забастовка
В день выборов с Зеленским произошел пикантный инцидент
В день выборов с Зеленским произошел пикантный инцидент
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.